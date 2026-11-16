W Stanach Zjednoczonych miasto Sanford, położone na północny wschód od Orlando, spodziewa się utraty około 15 mln dolarów wpływów z podatku od nieruchomości w ciągu najbliższych dwóch lat. Może to stworzyć lukę w budżecie miasta na poziomie około 18%, informuje Fortune, powołując się na stację FOX 35 Orlando. Miasto przygotowuje się na skutki zatwierdzonej przez wyborców Florydy poprawki obniżającej podatki dla części właścicieli domów.

Zmiana ulg podatkowych

Poprawka nr 3 podnosi ulgę dla głównego miejsca zamieszkania w zakresie podatków niezwiązanych ze szkołami do 150 tys. dolarów w 2027 roku i do 250 tys. dolarów w 2028 roku. W związku z tym rachunki podatkowe dla właścicieli domów uprawnionych do ulgi zmniejszą się.

Według szacunków Florida TaxWatch w pierwszym roku fiskalnym obowiązywania poprawki może ona zmniejszyć dochody władz lokalnych o 4,9 mld dolarów, a w ciągu pięciu lat — o 45,8 mld dolarów.

Cięcia wydatków i nowe opłaty

Komisarze Sanford omówili możliwe działania w odpowiedzi na oczekiwaną lukę budżetową, w tym rezygnację z wyjazdów na spotkania Florida League of Cities, ograniczenie wydatków na sztukę publiczną oraz zachęty dla pracowników do wcześniejszego przejścia na emeryturę.

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Wśród rozważanych wariantów jest także oddzielna opłata za usługi straży pożarnej, którą płaciliby właściciele nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Komisarz Sanford Patrick Austin przyznał, że taki pomysł może być niepopularny.

W innym mieście środkowej Florydy, Oakland, urzędnicy przygotowują grudniowe głosowanie, które może otworzyć drogę do nowych opłat za ochronę przeciwpożarową i odprowadzanie wód opadowych. Miasto prognozuje utratę około 820 tys. dolarów wpływów z podatku od nieruchomości w roku fiskalnym 2028.

Były republikański senator stanowy Jeff Brandes zasugerował, że Floryda może ostatecznie podnieść ogólnostanowy podatek od sprzedaży, aby zrekompensować lokalnym społecznościom straty. Porównał także sytuację z kalifornijską Proposition 13, która w 1978 roku znacząco ograniczyła podatki od nieruchomości i zwiększyła zależność władz lokalnych od finansowania stanowego.

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