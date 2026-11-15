Chińska firma SANY wdrożyła 60 autonomicznych elektrycznych wywrotek górniczych SKT105ED w kopalni miedzi Zhibula w Tybecie w Chinach. Pojazdy są przeznaczone do przewozu do 70 ton ładunku. Kopalnia znajduje się na wysokości około 17 700 stóp w górach Gangdise, na obszarze pasma Kailash.

Kopalnię eksploatują Zijin Mining i Tibet Julong Copper. Surowa pogoda i rozrzedzone wysokogórskie powietrze utrudniają zatrudnianie operatorów ciężkiego sprzętu. O wdrożeniu autonomicznej floty informuje Electrek.

Autonomiczne sterowanie

SANY rozwija rozwiązanie dla bezzałogowych wywrotek wspólnie z firmą Eacon Mining Technology z siedzibą w australijskim Perth. System łączy czujniki zamontowane na samych pojazdach i w infrastrukturze naziemnej, adaptacyjne sterowanie pojazdem oraz uczenie maszynowe. Takie podejście zakłada scentralizowaną kontrolę nad flotą, a personel może interweniować w razie potrzeby.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Eacon zaznacza, że systemy autonomiczne mogą ograniczyć potrzebę stałej pracy operatorów na dużej wysokości. W opublikowanym materiale firma przytacza badanie pracowników kopalń w Andach na wysokościach od 3 800 do 4 500 metrów: u 73% ocenionych pracowników podczas zmian wysokogórskich odnotowano okresy nocnego nasycenia krwi tlenem poniżej 85%, co wskazuje na umiarkowaną lub ciężką hipoksemię.

Platforma elektryczna

Według Eacon jej technologie są już stosowane w ponad 3 100 autonomicznych ciężarówkach w ponad 40 dużych kopalniach, w tym w kopalni złota i miedzi Zijinshan oraz w projekcie Norton Gold Fields w Australii. Parametry tej konkretnej partii wywrotek SKT105ED nie zostały ujawnione. Jednocześnie pokrewne modele SKT105E, które SANY dostarczała do innych projektów, mają dwa silniki elektryczne, baterie litowo-żelazowo-fosforanowe o pojemności od 423 do 642 kWh, hamowanie rekuperacyjne i system szybkiego ładowania.

Czytaj nas na