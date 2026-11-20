Na Litwie Sofia Sapega oświadczyła, że podstępem wciągnięto ją do nagrań w Wilnie, podając się za dziennikarzy Novaya Gazeta Europe. Fragmenty jej wideorozmowy oraz zmontowane nagrania audio wykorzystano później w programie Romana Protasewicza na białoruskim państwowym kanale telewizyjnym STV. Poinformowała o tym Meduza.

Wieczorem 19 listopada STV wyemitowała odcinek programu „No Cover”, którego prowadzącym jest Protasewicz i który był poświęcony jego byłej dziewczynie. W odcinku pokazano wideo, zmontowane nagrania audio rozmów Sapegi oraz korespondencję dotyczącą pieniędzy. Protasewicz twierdził także, że ma ona problemy ze zdrowiem psychicznym. Według Nasha Niva Sapega powiedziała, że propagandyści zniekształcili jej poglądy.

Nagrania w Wilnie

Według Sapegi po jej obszernym wywiadzie dla Zerkalo skontaktował się z nią na Telegramie mężczyzna, który przedstawił się jako Ilja Azar, dziennikarz Novaya Gazeta Europe. Zaproponował jej udział w projekcie wideo dla rosyjskojęzycznej publiczności w Europie, dotyczącym jej życia, udziału w ruchu protestacyjnym, uwięzienia oraz relacji z Protasewiczem.

Projekt rzekomo miał składać się z trzech odcinków, a Sapega miała otrzymać po 1 800 euro za każdy z nich. 6 listopada otrzymała zaliczkę w wysokości 302 euro. Nagrania odbyły się 15 listopada na ulicach Wilna, w parku i w wynajętym mieszkaniu. W pracach uczestniczyli prowadzący wywiad, fotograf, operator oraz inni członkowie ekipy filmowej.

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Materiały usunięto

Podczas nagrań okazało się, że członkowie zespołu nie znali osoby, która ich zatrudniła. Im, podobnie jak Sapedze, obiecano przesłać umowę i pozostałą część wynagrodzenia 16 listopada. Sapega zwróciła się do Novaya Gazeta Europe, gdzie poinformowano ją, że redakcja nic nie wie o takim zleceniu. Później potwierdził to również Azar.

Ekipa filmowa postanowiła nie przekazywać wideo zleceniodawcy i usunęła nakręcone materiały. Na antenie STV pokazano jedynie zdjęcia z planu. Sapega opowiedziała także, że mężczyzna, który zlecił nagrania, nazywał członków ekipy oszustami, obiecywał przylecieć z Pragi do Wilna, lecz nie pojawił się na umówionym spotkaniu w kawiarni. Według niej jego wiadomości dokładnie opisywały to, co działo się wokół niej, dlatego podejrzewała, że jest śledzona.

Protasewicz napisał na Telegramie, że jego zespół musiał „trochę pobawić się w szpiegów”, aby nagrać ten odcinek.

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