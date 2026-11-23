Francuski narciarz alpejski Cyprien Sarrazin został powołany do reprezentacji Francji na supergigant Pucharu Świata w Copper Mountain w USA. 32-letni sportowiec ma wrócić do rywalizacji niemal dwa lata po poważnym upadku w Bormio we Włoszech, informuje Channel NewsAsia.

Powrót po upadku

Sarrazin nie startował w zawodach od grudnia 2024 roku. Wtedy upadł podczas treningu przed zjazdem w Bormio. Sportowiec przeszedł operację odprowadzenia krwi po krwotoku mózgowym. Doznał także urazów stopy i kolana.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Najbardziej udany sezon

Najlepszym dla Francuza był sezon Pucharu Świata 2023–2024, w którym odniósł cztery zwycięstwa. Wygrał zjazd w Bormio, dwukrotnie triumfował w Kitzbühel i był najlepszy w supergigancie w Wengen.

Wznowienie treningów

Sarrazin wrócił do jazdy na nartach w grudniu 2025 roku, a w kwietniu wznowił oficjalne treningi. W karierze wygrał pięć zawodów Pucharu Świata.

Czytaj nas na