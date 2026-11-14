Arabia Saudyjska i Turcja omówiły rozszerzenie współpracy w produkcji wyrobów obronnych, transferze technologii i lokalizacji produkcji. Rozmowy odbyły się podczas dwudniowego wydarzenia Türkiye-Saudi Arabia Defense Industry Days w Stambule, gdzie ponad 100 tureckich i 25 saudyjskich firm analizowało możliwości wspólnych projektów, podaje Asharq Al-Awsat.

Inwestycje i lokalizacja

Saudyjski minister stanu, członek rządu i pełniący obowiązki szefa Generalnego Urzędu Przemysłu Wojskowego Bandar Alkhorayef oświadczył, że współpraca z Turcją nasiliła się po przedstawieniu przez Rijad strategii przemysłowej i górniczej. Jak zaznaczył, regionalne wyzwania zwiększają potrzebę współpracy w celu lokalizacji produkcji w różnych sektorach przemysłowych.

Alkhorayef zauważył, że sektor prywatny powinien odegrać kluczową rolę w inwestycjach i rozwoju branży obronnej. Wskazał trzy priorytety: określenie kierunków współpracy i inwestowania, zapewnienie firmom infrastruktury i finansowania oraz zawieranie kontraktów, które pozwolą biznesowi oceniać przyszły popyt.

Arabia Saudyjska planuje przyciągać firmy obronne dysponujące doświadczeniem i zaawansowanymi technologiami. Jednym z celów programu Saudi Vision 2030 jest lokalizacja ponad 50% przemysłu obronnego do 2030 roku. Strona saudyjska podkreśliła również znaczenie edukacji, szkolenia kadr i rozwoju technologii, które mogą zmienić produkcję wojskową.

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Wspólne projekty i łańcuchy dostaw

Szef tureckiego Urzędu Przemysłu Obronnego Haluk Görgün oświadczył, że Ankara dąży do tworzenia z Arabią Saudyjską długoterminowych partnerstw poprzez wymianę doświadczeń i rozszerzanie współpracy w dziedzinie technologii, badań i rozwoju.

Wśród możliwych obszarów współpracy wymienił zakupy, badania i rozwój, szkolenie personelu, zarządzanie programami i infrastrukturą badawczą, a także wspólne inwestycje. Podczas wydarzenia szczególną uwagę poświęcono zbliżeniu małych i średnich przedsiębiorstw obu krajów, wzmacnianiu łańcuchów dostaw oraz poszukiwaniu możliwości wspólnych projektów.

Według Görgüna Turcja i Arabia Saudyjska przeprowadziły w ciągu ostatnich trzech lat ponad 75 spotkań poświęconych przemysłowi obronnemu. Wydarzenie w Stambule zorganizowały turecka Rada Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, Saudi Arabian Military Industries oraz klaster obronny SAHA Istanbul.

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