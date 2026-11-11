Arabia Saudyjska i Turcja podpisały umowę o rozwijaniu w Turcji projektów energetyki wiatrowej o łącznej mocy 3 GW. Porozumienie jest częścią szerszego programu rozwoju energetyki odnawialnej o mocy 5 GW, informuje OilPrice.

Program o mocy 5 GW

Program będzie realizowany przez saudyjską spółkę ACWA Power. Jego pierwsza faza przewiduje projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 2 GW w tureckich prowincjach Sivas i Karaman, a drugi etap obejmuje projekty wiatrowe o mocy 3 GW.

Według Reutersa, na którego powołuje się OilPrice, ostatnia umowa wspiera planowany wiatrowy etap programu, a nie rozszerza już istniejące instalacje wiatrowe. Moce wiatrowe planowane w ramach dwustronnego porozumienia stanowią 20% obecnych mocy wytwórczych energetyki wiatrowej Turcji.

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Turecki minister energii Alparslan Bayraktar oświadczył, że kraje pogłębiają strategiczną współpracę w energetyce.

Inwestycje i cele

Faza słoneczna programu została ogłoszona wcześniej w tym roku. Arabia Saudyjska planuje zainwestować około 2 mld dolarów w dwa obiekty fotowoltaiczne w Sivas i Karaman o łącznej mocy 2 GW. Po uruchomieniu mają one pokrywać zapotrzebowanie na energię elektryczną około 2,1 mln gospodarstw domowych.

Rządowy cel Turcji dotyczący rozwoju mocy niskoemisyjnych przewiduje coroczne uruchamianie 10 GW nowych mocy. Arabia Saudyjska dąży do produkowania około połowy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 roku oraz do osiągnięcia zerowych emisji netto do 2060 roku.

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