Arabia Saudyjska poinformowała OPEC o zwiększeniu wydobycia ropy naftowej w październiku do 10,563 mln baryłek dziennie. To o 26% więcej niż 8,372 mln baryłek dziennie we wrześniu, podaje OilPrice. Zadeklarowany poziom produkcji nieznacznie przekroczył kwotę królestwa w OPEC, wynoszącą około 10,5 mln baryłek dziennie.

Najwyższy poziom od lutego

Październikowy wolumen był najwyższy od lutego, kiedy Arabia Saudyjska zaraportowała wydobycie na poziomie 10,882 mln baryłek dziennie. Był to ostatni miesiąc przed wojną w Iranie, która, według opisu publikacji, zakłóciła dostawy na Bliskim Wschodzie.

Jednocześnie oficjalne dane Rijadu szacują dostawy ropy na rynek, bez uwzględnienia wolumenów w magazynach, na 9,203 mln baryłek dziennie. Pozostała część ropy wydobytej w październiku trafiła do magazynów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Trasy eksportowe i dane OPEC+

Saudi Aramco prowadziło eksport przez terminale w Zatoce Perskiej oraz Rurociągiem Wschód-Zachód do Janbu nad Morzem Czerwonym. Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej oświadczyło, że atak na ten rurociąg w poniedziałek spowodował ograniczony pożar, który służby ratunkowe ugasiły bez zakłócenia pracy rurociągu.

Według szacunku OPEC, sporządzonego na podstawie źródeł wtórnych, łączne wydobycie ropy przez kraje OPEC+ w październiku wyniosło 41,23 mln baryłek dziennie. To o 2,04 mln baryłek dziennie więcej niż we wrześniu. OPEC+ dokonuje również przeglądu maksymalnych zdolności produkcyjnych państw członkowskich przed spotkaniem ministerialnym 29 listopada, na którym mają zostać określone docelowe poziomy wydobycia na 2027 rok.

Czytaj nas na