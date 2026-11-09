Służby obrony cywilnej Arabii Saudyjskiej w poniedziałek ogłosiły, że zagrożenie w stolicy kraju, Rijadzie, minęło, kilka minut po rozpowszechnieniu ostrzeżenia.

Uszkodzenia wieży Aramco

Alarm ogłoszono dzień po ataku, do którego przyznali się jemeńscy Huti. W niedzielę odłamki po próbie ataku wybiły okna na kilku piętrach wieży Aramco Tower w finansowej dzielnicy Rijadu.

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Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej oświadczyło, że szkody były ograniczone i nikt nie ucierpiał. Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała również o przechwyceniu rakiet Huti nad stolicą, pisze Daily Maverick.

Wznowienie działań zbrojnych

Huti zintensyfikowali ataki rakietowe i dronowe na saudyjskie lotniska, porty i obiekty naftowe. Działania zbrojne między Arabią Saudyjską a grupą powiązaną z Iranem wznowiły się w lipcu. Arabia Saudyjska w odpowiedzi przeprowadzała naloty na cele Huti w Jemenie. Wznowienie konfrontacji zniszczyło rozejm osiągnięty w 2022 roku przy mediacji ONZ, który w dużej mierze powstrzymał walki między królestwem a grupą.

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