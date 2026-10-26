Wysocy urzędnicy Arabii Saudyjskiej, Pakistanu i Turcji prowadzą w Teheranie w Iranie rozmowy z irańskimi przedstawicielami na temat bezpieczeństwa regionalnego. Według saudyjskich i irańskich urzędników w spotkaniu uczestniczą saudyjski minister obrony książę Chalid bin Salman, dowódca armii Pakistanu feldmarszałek Asim Munir oraz szef tureckiego wywiadu Ibrahim Kalin, informuje Euronews.

Według publikacji urzędnicy spotykają się z sekretarzem Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsenem Rezaim. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghaei oświadczył, że rozmowy mogą być krokiem w kierunku stworzenia mechanizmów współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa regionalnego. Powtórzył również stanowisko Teheranu dotyczące modelu bezpieczeństwa, który opiera się przede wszystkim na możliwościach i interesach państw regionu.

Mekkańska umowa obronna

Arabia Saudyjska, Pakistan i Turcja podpisały Mekkańską umowę o wspólnej obronie w sierpniu 2026 roku. Dokument przewiduje, że zbrojny atak na jedno z państw uczestniczących będzie uznawany za atak na wszystkie trzy, a pozostałe strony mają udzielić pomocy.

Umowę zawarto w obliczu niestabilności regionalnej i obaw przed zagrożeniami związanymi z Iranem oraz jego sojusznikami. Jednocześnie tureccy urzędnicy podkreślali, że pakt nie jest wymierzony w Teheran ani w żadne inne konkretne państwo. Turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan powiedział 8 sierpnia Anadolu, że umowa nie określa wspólnego przeciwnika: państwo może być uznane za cel jedynie w przypadku ataku na jednego z sygnatariuszy.

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Ataki Huti

Nasilenie ataków rakietowych i dronowych jemeńskich Huti na Arabię Saudyjską stało się pierwszym poważnym sprawdzianem dla sojuszu. Na nadzwyczajnym spotkaniu w Rijadzie 5 października trzy państwa uzgodniły działania na rzecz realizacji zobowiązań dotyczących wspólnej obrony, w tym zapewnienie szybkiego rozmieszczenia uzgodnionych sił i środków wojskowych w Arabii Saudyjskiej.

Ankara jednocześnie rozgraniczyła wsparcie dla obrony Arabii Saudyjskiej od udziału w operacjach ofensywnych przeciwko Huti w Jemenie. Fidan oświadczył 8 października, że umowa ma charakter obronny, i wykluczył wysłanie tureckich wojskowych do innego kraju w celu przeprowadzenia ataków. Turcja rozważa możliwą pomoc w dziedzinach obrony powietrznej, walki elektronicznej i wsparcia technicznego.

Wiceminister dyplomacji publicznej Arabii Saudyjskiej Raed Krimli napisał 26 października w serwisie X, że wizyta w Teheranie jest częścią wysiłków państw Paktu Mekkańskiego na rzecz zmniejszenia napięć i wsparcia rozwiązań dyplomatycznych, w tym mediacji Kataru i Pakistanu.

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