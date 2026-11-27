Według The National Arabia Saudyjska w ciągu pięciu miesięcy przechwyciła 252 z co najmniej 278 rakiet i dronów wystrzelonych w kierunku kraju, głównie przez Huti. Amunicję odnotowaną między 27 czerwca a 27 listopada wystrzelono z Jemenu i Iraku.

Przechwycenia i trafienia

Dane te przedstawiono w ocenie platformy wywiadowczej i obserwacyjnej Project Aurorah. Saudyjska sieć obrony powietrznej, obejmująca systemy Patriot i THAAD, zniszczyła ponad 90% zarejestrowanych rakiet i dronów.

Autorzy oceny odnotowali 43 uderzenia w ziemię. W 17 przypadkach ich przyczyną były szczątki przechwyconych rakiet lub dronów, a kolejne 26 stanowiły bezpośrednie trafienia wrogiej amunicji. To nieco ponad 9% wszystkich zarejestrowanych zagrożeń.

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W raporcie wskazano, że saudyjską obronę najczęściej przełamywały drony. Założyciel Project Aurorah i analityk wojskowy Nawaf Obaid nazwał poziom przechwyceń znaczącym wynikiem, biorąc pod uwagę powierzchnię Arabii Saudyjskiej, która, jak powiedział, jest większa niż Europa Zachodnia.

Ofiary ataków

W październiku w wyniku ataków na saudyjskie lotniska zginęło 20 osób, a około 380 zostało rannych. W wyniku uderzenia rakietowego na Międzynarodowe Lotnisko im. Króla Chalida w Rijadzie 10 października zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych.

Według publikacji w czwartek pocisk trafił w rafinerię Saudi Aramco w Dżizanie: zginął pracownik z Nepalu, a kilka innych osób odniosło obrażenia. Obaid podkreślił, że żaden system obrony powietrznej nie jest w stanie zagwarantować absolutnej ochrony terytorium o takiej skali.

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