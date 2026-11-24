Arabia Saudyjska oczekuje, że jej gospodarka skurczy się w tym roku o 2,1% zamiast wcześniej prognozowanych 3,6%. Korekta oceny jest związana z odbudową wolumenu eksportu ropy, który według OilPrice częściowo zmniejszył straty gospodarcze spowodowane wojną z Iranem.

Eksport przez Morze Czerwone

Zaktualizowaną prognozę opublikowano we wtorek w oświadczeniu budżetowym. Przed rozpoczęciem wojny Arabia Saudyjska liczyła na wzrost gospodarczy na poziomie około 4,5%.

W październiku saudyjski eksport ropy osiągnął najwyższy poziom od początku wojny. Firma Aramco zwiększyła przesył ropy rurociągiem Wschód—Zachód do Janbu na wybrzeżu Morza Czerwonego, aby zrekompensować wolumen dostaw utracony przez Cieśninę Ormuz. Jednocześnie wydobycie nadal pozostaje poniżej poziomu sprzed wojny.

Deficyt i dług publiczny

W drugim kwartale dochody Arabii Saudyjskiej z ropy wzrosły o 28% w porównaniu z poprzednim kwartałem, chociaż sektor naftowy kraju skurczył się o prawie 25%. Wyższe ceny ropy częściowo zrekompensowały spadek produkcji.

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Rząd prognozuje deficyt budżetowy w wysokości 245 mld riali, czyli 65 mld dolarów, co odpowiada 4,9% PKB. Oczekuje się, że sektor pozanaftowy wzrośnie o 2,3%.

Na 2027 rok Arabia Saudyjska prognozuje ożywienie gospodarcze o 10,9%, głównie dzięki zwiększeniu wydobycia ropy, oraz zmniejszenie deficytu do 191 mld riali (51 mld dolarów). Oczekuje się, że wydatki rządowe spadną o 44 mld riali, podczas gdy dochody wzrosną tylko o 11 mld riali. Według prognozy dług publiczny wzrośnie z 1,73 bln riali w tym roku do 1,92 bln riali w 2027 roku.

OilPrice zauważa również, że ataki Huti nadal zagrażają infrastrukturze, a budowa dodatkowych możliwości transportu ropy z ominięciem Cieśniny Ormuz ma nie rozpocząć się przed 2028 rokiem.

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