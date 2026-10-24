Saudyjska Obrona Cywilna 24 października oświadczyła, że zagrożenie minęło w czterech rejonach królestwa. Wcześniej dla tych terytoriów rozpowszechniano ostrzeżenia o potencjalnym zagrożeniu.

Rejony, w których odwołano zagrożenie

Odwołanie zagrożenia dotyczy gubernatorstw Dżudda, Taif i Janbu, a także prowincji Mekka. Służba opublikowała odpowiednie oświadczenia w serwisie społecznościowym X, osobno wskazując te cztery terytoria. Informuje Anadolu Agency.

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Apel Obrony Cywilnej

Obrona Cywilna wezwała mieszkańców tych rejonów do stosowania się do jej instrukcji oraz unikania zgromadzeń i filmowania. Apel ten dotyczył terytoriów, dla których wcześniej wydano ostrzeżenia. Obrona Cywilna nie sprecyzowała w swoich oświadczeniach, co dokładnie było przyczyną ostrzeżenia.

Ostrzeżenia pojawiły się w związku z eskalacją działań zbrojnych między Arabią Saudyjską a jemeńskim ugrupowaniem Huti. Agencja wskazuje, że wśród ataków wymierzonych w królestwo były uderzenia rakietowe i ataki dronów.

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