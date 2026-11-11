Rada Ministrów Arabii Saudyjskiej zatwierdziła jednolitą ustawę o ochronie praw konsumentów, która łączy przepisy dotyczące relacji między kupującymi a przedsiębiorstwami. Sprawcom naruszeń mogą grozić grzywny do 8 mln riali saudyjskich, czyli 2,1 mln dolarów, a także kara pozbawienia wolności do dwóch lat — podaje Asharq Al-Awsat.

Ustawa obejmuje towary i usługi oraz ma być wdrażana z udziałem ponad 20 organów państwowych. Przewiduje ochronę przed niebezpiecznymi, wadliwymi lub niespełniającymi wymogów produktami i usługami, prawo do odszkodowania oraz uproszczone mechanizmy rozstrzygania sporów.

Zakaz wprowadzających w błąd praktyk

Nowe przepisy są wymierzone w praktyki handlowe, które mogą w nieuczciwy sposób wpływać na decyzje kupujących. W szczególności ustawa zakazuje fałszywych opinii, manipulowania komentarzami konsumentów, ukrytej reklamy oraz promowania towarów, których faktycznie nie ma w sprzedaży. Zakazane są także nieprawdziwe twierdzenia o ograniczonej liczbie towarów oraz dodatkowe opłaty za korzystanie z określonej metody płatności.

Podczas kryzysów, pandemii lub innych wyjątkowych okoliczności organy władzy będą mogły, za zgodą Rady Ministrów, ustalać ceny, ograniczać marżę handlową lub wymagać wcześniejszego zezwolenia na podwyżki cen.

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Gwarancje i rozpatrywanie skarg

W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa będą obowiązywać gwarancje podobne do zasad handlu elektronicznego. Konsumenci będą mogli odstąpić od takiej umowy bez podawania przyczyny w ciągu siedmiu dni, na określonych warunkach. Firmy muszą ujawniać swoje dane, kontakty i metody płatności, a usługodawcy — informować klientów o pracach naprawczych, ich czasie trwania i kosztach.

Minimalna gwarancja na nowe towary będzie wynosić dwa lata, a na usługi i towary używane — rok. Ustawa przewiduje również odrębną ochronę dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz ogranicza reklamę, która może szkodzić zdrowiu lub bezpieczeństwu dzieci.

Wśród możliwych środków oddziaływania są: nakaz usunięcia naruszeń, zawieszenie towarów, usług lub postanowień umownych, blokowanie stron internetowych naruszających przepisy, wycofanie niespełniających wymogów produktów oraz ostrzeżenia dla konsumentów. Ustawa wejdzie w życie 180 dni po publikacji w oficjalnym biuletynie i zastąpi przepisy dotyczące zwalczania oszustw handlowych, handlu elektronicznego i danych handlowych.

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