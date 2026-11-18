W tureckiej Antalyi Der Spiegel poinformował o sporze wokół pracy światowej rady klimatycznej IPCC. Według oceny publikacji Arabia Saudyjska i Indie utrudniają pracę rady, co może zagrozić dalszej pracy jej autorów.

Ocena Der Spiegel

Der Spiegel określa działania obu krajów jako sabotaż i wskazuje, że zdaniem publikacji stoi za nimi wyrachowanie. Publikacja mówi o możliwych konsekwencjach tego sporu dla przygotowania światowego raportu klimatycznego IPCC.

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Ryzyko opóźnienia raportu

Autorzy tej rady, według informacji publikacji, pracują na zasadzie wolontariatu, czyli bez wynagrodzenia za swoją pracę. Jak pisze Der Spiegel, już za kilka tygodni mogą nie być w stanie kontynuować pracy.

W takim przypadku światowy raport klimatyczny IPCC może zostać opublikowany z opóźnieniem. Publikacja wiąże możliwe opóźnienie publikacji z ryzykiem utraty przez autorów możliwości dalszej pracy nad nim.

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