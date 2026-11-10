W Arabii Saudyjskiej za pośrednictwem platformy Sakani od początku 2026 roku do końca października udostępniono ponad 15 tysięcy działek gruntowych pod zabudowę mieszkaniową. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na Ministerstwo Gmin i Mieszkalnictwa kraju. Jednocześnie prywatni deweloperzy uruchomili dodatkowe projekty.

Projekty w Rijadzie

Deweloper Arada ogłosił wejście na rynek saudyjski poprzez partnerstwo z lokalną firmą XTOPIA. Partnerstwo dysponuje portfelem możliwości gruntowych i deweloperskich o wartości 50 mld riali saudyjskich, czyli 13,3 mld dolarów.

Pierwszym projektem partnerów ma być zabudowa mieszkaniowa w dzielnicy Al-Rimal w Rijadzie o wartości 14 mld riali. Gmina Regionu Rijadu, ministerstwo oraz Narodowe Centrum Prywatyzacji i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego również ogłosiły rozpoczęcie etapów wyrażania zainteresowania, wstępnej kwalifikacji i składania ofert dla projektu inwestycji w miejską działkę gruntową na północy stolicy.

Projekt ten przewiduje 50-letnie partnerstwo z sektorem prywatnym i ma stać się pierwszym dla gminy realizowanym w modelu współinwestowania. Specjaliści ds. nieruchomości uważają, że długi okres inwestycji może zachęcić deweloperów do podnoszenia jakości budownictwa i usług, poprawy ekonomicznej opłacalności projektów oraz zwiększenia podaży w jednej z najdroższych dzielnic Rijadu.

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Równowaga na rynku mieszkaniowym

Wprowadzenie na rynek nowych działek mieszkaniowych jest częścią polityki równoważenia rynku nieruchomości, określonej przez następcę tronu i premiera Mohammeda bin Salmana. Strategia zakłada rozszerzenie podaży gruntów, aby zapewnić obywatelom więcej możliwości budowy i zakupu mieszkań.

Źródło wskazuje, że dodatkowe działki w miastach i prowincjach o rosnącym popycie mogą w średnim okresie osłabić presję na ceny gruntów, jeśli ich lokalizacja i wielkość będą odpowiadać potrzebom rynku.

Deweloper Ahmed Omar Basudan oświadczył, że głównym zadaniem jest nie tylko zwiększenie liczby działek i nieruchomości mieszkaniowych, lecz także zapewnienie cen dostępnych dla nabywców, odpowiedniej infrastruktury oraz kontroli kosztów zabudowy. Według niego równowaga na rynku zależy od tego, czy mieszkania odpowiadają potrzebom kupujących pod względem ceny, lokalizacji i jakości.

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