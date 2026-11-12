Arabia Saudyjska poinformowała, że jej siły obrony powietrznej przechwyciły w środę rakiety i drony wystrzelone przez Huti w kierunku Rijadu, Mekki i innych regionów kraju. Jak podaje Cyprus Mail, koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską oświadczyła, że zniszczyła trzy pociski manewrujące zmierzające w kierunku regionu Rijadu, dwa drony wycelowane w Mekkę i południowe obszary, a także kolejne dwa pociski skierowane na zachód.

Zaprzeczenie Huti

Rzecznik skrzydła wojskowego Huti, Jahja Sari, zaprzeczył, że ugrupowanie wycelowało drona w Mekkę. Według niego celami operacji Huti są obiekty naftowe i bazy wojskowe.

Sari poinformował również o ataku na stację pomp w saudyjskim Janbu, ważnym węźle naftowym umożliwiającym eksport ropy z ominięciem zablokowanej cieśniny Ormuz. Strona saudyjska nie potwierdziła tego twierdzenia.

Dalsze ataki

Później tego samego dnia saudyjska obrona cywilna wydała ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w Taif, Janbu i Chamis Muszajt. Następnie telewizja państwowa podała, że zagrożenie minęło.

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Według koalicji był to drugi z rzędu dzień, w którym saudyjska obrona powietrzna przechwytywała rakiety Huti wystrzelone w kierunku Rijadu. We wtorek, jak poinformowano, zestrzelono jeden pocisk balistyczny i jeden pocisk manewrujący.

Huti, którzy kontrolują większość gęsto zaludnionych obszarów Jemenu, w ostatnich dniach nasilili ataki na saudyjską stolicę, wyjaśniając je jako odpowiedź na saudyjskie uderzenia w Jemenie. W niedzielę atak Huti uszkodził budynek administracyjny Aramco w dzielnicy finansowej Rijadu.

W ubiegłym miesiącu atak na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie zabił 13 osób, a ponad 300 kolejnych odniosło obrażenia. Działania zbrojne nasiliły się od września, gdy Huti posunęli się w kierunku cieśniny Bab al-Mandab przy południowym wejściu do Morza Czerwonego.

Od tego czasu ugrupowanie zintensyfikowało uderzenia na saudyjskie lotniska, porty i obiekty naftowe, podczas gdy Arabia Saudyjska zwiększyła naloty na cele Huti w Jemenie.

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