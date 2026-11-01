W Manamie w Bahrajnie zastępca szefa Sztabu Generalnego Arabii Saudyjskiej, generał porucznik Fahd al-Ghufaili, wezwał do wzmocnienia współpracy międzynarodowej w celu ochrony kluczowych korytarzy morskich. Podczas 22. Regionalnego Szczytu Bezpieczeństwa IISS Manama Dialogue 2026 oświadczył, że wolność żeglugi i bezpieczeństwo handlu międzynarodowego wymagają skoordynowanych działań państw, podaje Asharq Al-Awsat.

Zagrożenia dla handlu i energetyki

Według al-Ghufailiego morza i drogi wodne mają kluczowe znaczenie dla światowej gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego i łańcuchów dostaw. Oświadczył, że zakłócenia żeglugi w Zatoce Arabskiej, Cieśninie Ormuz, Morzu Czerwonym, cieśninie Bab al-Mandab lub Zatoce Adeńskiej mogą wpłynąć na handel międzynarodowy, rynki energii i bezpieczeństwo żywnościowe.

Przedstawiciel Arabii Saudyjskiej oświadczył również, że ataki Huti na statki handlowe i tankowce naftowe od 2023 roku, a także zakłócenia w ruchu statków przez Cieśninę Ormuz, pokazują skalę zagrożeń morskich. Podkreślił potrzebę skutecznej zbiorowej odpowiedzi w celu ochrony szlaków żeglugowych oraz wzmocnienia bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Koalicja i koordynacja

Al-Ghufaili poinformował, że 30 lipca Arabia Saudyjska zainicjowała międzynarodową inicjatywę, której rezultatem było utworzenie Wielonarodowej Koalicji Obrony Morskiej. Według niego do koalicji dołączyło już 14 państw, a inne wyraziły gotowość przystąpienia po zakończeniu odpowiednich procedur wewnętrznych.

Zaznaczył, że ochrona statków, portów, obiektów morskich i szlaków żeglugowych wymaga koordynacji, wymiany informacji, wspólnego rozwoju zdolności oraz działań prewencyjnych. Al-Ghufaili dodał, że same zdolności wojskowe nie wystarczą: bezpieczeństwo morskie wymaga także zaufania, przejrzystości, wspólnych zasad, wczesnego ostrzegania i mechanizmów zapobiegania eskalacji.

Czytaj nas na