Arabia Saudyjska od 1 stycznia 2027 roku wprowadzi krajowy minimalny podatek wyrównawczy dla spółek należących do grup międzynarodowych. Decyzję ogłosił saudyjski Urząd Zakat, Podatków i Ceł.

Kogo obejmie podatek

Nowy mechanizm będzie stosowany wobec spółek, których roczne przychody wynoszą co najmniej 750 mln euro, czyli 3,08 mld riali saudyjskich. Spółki muszą wykazywać taki poziom przychodów w co najmniej dwóch z czterech lat finansowych poprzedzających rok zastosowania podatku.

Jak podaje The National, podatek nie będzie dotyczył wyłącznie krajowych spółek, które nie mają oddziałów poza Arabią Saudyjską i nie należą do grupy międzynarodowej objętej nowymi zasadami.

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Minimalna stawka 15%

Podatek wyrównawczy będzie pobierany, jeśli efektywna stawka opodatkowania zysków spółki będzie niższa od globalnego minimum wynoszącego 15%. Chodzi konkretnie o efektywną stawkę od zysków, a nie o podatek od całych przychodów spółki.

Stawkę progową ustalono w ramach dwufilarowego programu reformy podatkowej, uzgodnionego przez państwa członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w 2021 roku. Jego celem jest zapewnienie, że duże przedsiębiorstwa wielonarodowe będą płacić minimalny 15-procentowy podatek od zysków w każdym kraju swojej działalności. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich podobny podatek wyrównawczy obowiązuje od 2025 roku.

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