Arabia Saudyjska wprowadzi wypłaty po 500 riali — The National

W Arabii Saudyjskiej ogłoszono pakiet środków mających złagodzić skutki podwyżek taryf za energię elektryczną i wodę, zaplanowanych na 1 stycznia. Przewiduje on miesięczną pomoc finansową dla części pracowników, emerytów i gospodarstw domowych uprawnionych do świadczeń w ramach programu zabezpieczenia społecznego.

Miesięczna pomoc

Według Saudyjskiej Agencji Prasowej środki zaczną obowiązywać przed zmianą taryf. Król Salman nakazał wypłacać po 500 riali saudyjskich, czyli około 133 dolarów, pracownikom cywilnym i wojskowym, emerytom oraz uprawnionym gospodarstwom domowym. Decyzję podjęto po propozycji następcy tronu Muhammada ibn Salmana.

Wypłaty obejmą również niektórych krewnych zmarłych osób objętych systemem ubezpieczeń społecznych, informuje The National.

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Wymogi dla sektora prywatnego

Pakiet przewiduje również podwyższenie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia dla obywateli Arabii Saudyjskiej pracujących w sektorze prywatnym. Chodzi o próg wynagrodzenia, przy którym pracownik jest w pełni zaliczany do kwot zatrudnienia Saudyjczyków w ramach programu Nitaqat.

Sześć miesięcy po rozpoczęciu wdrażania zmian wskaźnik ten wzrośnie do 5 tys. riali miesięcznie. Po 12 miesiącach od wejścia w życie pierwszej podwyżki będzie wynosił 6 tys. riali. Środki mają złagodzić wpływ nowych taryf komunalnych, wesprzeć poziom wynagrodzeń i długoterminowe zatrudnienie obywateli kraju w sektorze prywatnym.

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