Arabia Saudyjska zastąpiła dowódcę Sił Połączonych, które koordynują operacje koalicji przeciwko Huti w Jemenie. Król Salman dekretem powołał na to stanowisko szefa Sztabu Generalnego, generała porucznika Fajjada bin Hameda ar-Ruwajliego, dodatkowo do jego obecnych obowiązków. Informuje o tym The National.

Nowa nominacja

Poprzedni dowódca Sił Połączonych, generał porucznik Fahad bin Hamad Al Salman, zostanie doradcą ministra obrony Arabii Saudyjskiej. Według Ministerstwa Obrony król podjął decyzje kadrowe na rekomendację ministra obrony, księcia Chalida bin Salmana.

Al Salman dowodził operacjami koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską przeciwko Huti, których w materiale nazwano sojusznikami Iranu. W ostatnich tygodniach Arabia Saudyjska była celem rakietowych i dronowych ataków Huti.

Działania zbrojne w Jemenie

W poniedziałek saudyjska obrona powietrzna przechwyciła i zniszczyła dwa drony wystrzelone przez Huti nad regionami Mekki i Rijadu, oświadczyła koalicja. Według publikacji Huti zintensyfikowali rakietowe i dronowe ataki na Arabię Saudyjską. Uderzenia były wymierzone między innymi w duże lotniska i obiekty energetyczne.

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Po tym, jak konflikt USA i Iranu tego lata ponownie rozpalił wojnę domową w Jemenie, Huti zajęli znaczne terytoria należące do uznawanego na arenie międzynarodowej rządu kraju. Wcześniej wojna od 2022 roku w dużej mierze znajdowała się w fazie nieaktywnej.

Huti zajęli terytoria wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego i w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab, a także oblegli siły rządowe w Taizie. W ubiegłym miesiącu wspierane przez Arabię Saudyjską siły rządowe odzyskały kluczowe pozycje wokół cieśniny, w tym Dubab, lecz nie wyparły Huti całkowicie z tego obszaru ani nie odzyskały nadmorskiego miasta Mocha.

W niedzielę siły południowojemeńskie, walczące po stronie uznawanego na arenie międzynarodowej rządu, opuściły pozycje w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab, aby bronić Adenu. Pięciu jemeńskich wojskowych poinformowało, że w poniedziałek Huti posunęli się w kierunku nadmorskiego obszaru Chor Omaira, około 100 km na zachód od Adenu, i znajdowali się 25 km od rządowych pozycji na wybrzeżu.

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