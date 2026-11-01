Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o przeprowadzeniu w Jemenie operacji wojskowej mającej na celu zneutralizowanie zasobów, które według jej twierdzeń Huti wykorzystują do wspierania działań bojowych oraz rozwijania zdolności w zakresie użycia rakiet balistycznych i dronów.

Oświadczenie koalicji

Jak informuje Anadolu Agency, rzecznik koalicji Turki al-Maliki powiedział, że operację przeprowadzono rano 1 listopada. Według niego była ona odpowiedzią na dalsze ataki Huti przeciwko ludności cywilnej i infrastrukturze cywilnej w Jemenie oraz Arabii Saudyjskiej.

Al-Maliki twierdzi, że Dowództwo Połączonych Sił koalicji monitorowało wykorzystywanie przez Huti zasobów do wzmacniania ich zdolności wojskowych, w szczególności w dziedzinie rakiet balistycznych i dronów. Kontynuowanie ataków nazwał również bezpośrednim zagrożeniem dla życia cywilów i bezpieczeństwa infrastruktury cywilnej.

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Według rzecznika operacja była wymierzona w zasoby, które ugrupowanie, według wersji koalicji, wykorzystuje do ponawiania ataków i stwarzania zagrożeń dla bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej, Jemenu oraz szlaków żeglugowych w południowej części Morza Czerwonego. Koalicja nie podała miejsc uderzeń ani nie sprecyzowała charakteru zasobów, które według jej oświadczenia zostały zneutralizowane. Nie opublikowano również danych o zabitych, rannych ani stratach materialnych.

Eskalacja w Jemenie

Huti nie skomentowali natychmiast oświadczenia koalicji. Od 5 października siły rządowe Jemenu prowadzą operację „Świt Jemenu”, której celem jest przywrócenie instytucji państwowych na terytoriach kontrolowanych przez Huti i odzyskanie kontroli nad stolicą, Saną.

Według ONZ eskalacja działań zbrojnych między siłami rządowymi a Huti wznowiła się w lipcu: tysiące osób zginęły lub zostały ranne, a ponad ćwierć miliona zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Wojna w Jemenie trwa od września 2014 roku, gdy Huti zajęli Sanę i szereg prowincji; w marcu 2015 roku koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej interweniowała po stronie międzynarodowo uznawanego rządu.

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