W Arabii Saudyjskiej koalicja pod przewodnictwem Rijadu oświadczyła, że przechwyciła i zniszczyła dwie rakiety balistyczne wystrzelone w kierunku stolicy, Rijadu. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na rzecznika koalicji Turkiego al-Malikiego.

Według al-Malikiego systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły obie rakiety. Rzecznik opublikował oświadczenie w serwisie społecznościowym X. Koalicja twierdzi, że rakiety zostały wystrzelone przez jemeńskie ugrupowanie Huti. Nie podał informacji o możliwych ofiarach ani zniszczeniach.

Poprzednie ataki

W środę koalicja poinformowała również, że zestrzeliła drona Huti w pobliżu Islamskiego Portu w Dżuddzie, a następnie zniszczyła pocisk manewrujący wystrzelony w kierunku zachodniej Arabii Saudyjskiej. Według jej danych kolejny pocisk uderzył w port Dżizan na południowym zachodzie kraju, powodując niewielkie zniszczenia, ale nie raniąc cywilów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Huti przyznali się do ataków na porty w Dżuddzie i Dżizanie. Oświadczyli, że działali w odpowiedzi na uderzenia koalicji na port Al-Hudajda w zachodnim Jemenie, ale nie sprecyzowali, jakiej broni użyli.

Kontekst konfliktu

Do incydentów dochodzi w czasie nasilenia ataków rakietowych i dronowych Huti na Arabię Saudyjską, w tym na lotniska, obiekty energetyczne oraz inne cywilne i gospodarcze cele. Od marca 2015 roku Arabia Saudyjska stoi na czele koalicji wojskowej wspierającej uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu.

Konflikt w Jemenie trwa od 2014 roku, kiedy Huti zajęli stolicę Sanę i inne części kraju. Nowa eskalacja między siłami rządowymi a Huti rozpoczęła się w lipcu po załamaniu rozejmu osiągniętego w 2022 roku.

Czytaj nas na