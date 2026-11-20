Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej poinformowała, że systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły pocisk balistyczny wystrzelony przez jemeński ruch Huti w kierunku południowego regionu królestwa. Informuje o tym Cyprus Mail.

Ostrzeżenie dla kilku miast

Saudyjska obrona cywilna poinformowała również o przechwyceniu dronów w południowym regionie. Władze wydały wczesne ostrzeżenie dla kilku obszarów, w tym miast Dżizan, Abha i Chamis Muszajt, a później oświadczyły, że zagrożenie minęło.

Południowe obszary Arabii Saudyjskiej graniczące z Jemenem wielokrotnie stawały się celami ataków rakietowych i dronowych Huti. Wśród celów ataków znalazły się obiekty wojskowe, lotniska i infrastruktura energetyczna.

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Doniesienia o uderzeniach na Sanę

Kontrolowana przez Huti stacja telewizyjna Al-Masirah poinformowała o saudyjskich nalotach na stolicę Jemenu, Sanę. Arabia Saudyjska nie skomentowała natychmiast tych doniesień.

Nowe ataki nastąpiły mniej niż dobę po tym, jak w czwartek podczas ataku Huti trafiony został najwyższy wieżowiec Rijadu — siedziba saudyjskiego funduszu majątku państwowego. Dżizan leży na wybrzeżu Morza Czerwonego i znajduje się tam rafineria Aramco o przepustowości 400 tys. baryłek dziennie. W Chamis Muszajt znajduje się baza lotnicza im. króla Chalida, którą Huti wielokrotnie wskazywali jako cel swoich uderzeń rakietowych i dronowych.

Ataki między Arabią Saudyjską a Huti wznowiły się w lipcu po okresie względnego spokoju, który nastąpił po rozejmie z 2022 roku. Arabia Saudyjska interweniowała w wojnie w Jemenie w 2015 roku, wspierając uznawany na arenie międzynarodowej rząd w konfrontacji z Huti, którzy zajęli Sanę w 2014 roku i kontrolują znaczną część północy kraju.

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