Koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską oświadczyła, że przechwyciła i zniszczyła rakietę balistyczną wystrzeloną przez jemeńskich Huti w kierunku Nadżranu w południowo-zachodniej Arabii Saudyjskiej, w pobliżu granicy z Jemenem. Bezpośrednio po incydencie nie informowano o poszkodowanych ani zniszczeniach.

Oświadczenie koalicji

Jak podaje Anadolu Agency, rzecznik koalicji generał major Turki al-Maliki napisał w serwisie X, że rakieta została przechwycona i zniszczona po jej wystrzeleniu w kierunku Nadżranu.

Osobno koalicja odrzuciła twierdzenia Huti o rzekomych saudyjskich groźbach przeprowadzania ataków na zgromadzenia plemienne i cywilne w Jemenie. Uznała takie oświadczenia za bezpodstawne i sfabrykowane, a także oskarżyła Huti o próby wprowadzania opinii publicznej w błąd i wciągania jemeńskich plemion do swoich konfliktów.

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Oświadczenia Huti

Wcześniej tego samego dnia rzecznik wojskowy Huti Jahja Saree oświadczył, że ugrupowanie w ciągu poprzednich 48 godzin przeprowadziło cztery ataki rakietowe i dronowe na cele w Arabii Saudyjskiej. Wśród wymienionych przez niego celów były obiekty w Rijadzie, Dammamie, Janbu i Abha.

Według agencji od lipca ponownie nasiliła się konfrontacja wojskowa między Huti a koalicją wspierającą uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu. Arabia Saudyjska od marca 2015 roku przewodzi koalicji wspierającej rząd Jemenu w wojnie przeciwko Huti.

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