Saudyjska koalicja poinformowała, że przechwyciła pocisk manewrujący, który Huti wystrzelili z Jemenu w kierunku stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadu. Poinformował o tym The Jerusalem Post.

Wcześniej saudyjska służba obrony cywilnej ostrzegała przed możliwym zagrożeniem w rejonie Al-Chardż oraz w Prowincji Wschodniej kraju. Później dla obu rejonów odwołano alarm.

Poprzednie odpalenia rakiet

The Jerusalem Post zaznacza, że saudyjskie siły już wielokrotnie przechwytywały rakiety wystrzelone przez Huti w obliczu rosnących napięć między stronami. W szczególności 21 listopada koalicja informowała o przechwyceniu trzech rakiet balistycznych wystrzelonych z Jemenu.

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Atak na zakład w Dżizanie

Obecne przechwycenie nastąpiło po uderzeniu obiektu powietrznego w rafinerię Saudi Aramco w Dżizanie. W wyniku ataku zginął pracownik z Nepalu, a kilka innych osób zostało rannych.

Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało, że zakład tymczasowo wstrzymał działalność. Resort nie wskazał odpowiedzialnych za uderzenie, natomiast koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską obarczyła odpowiedzialnością Huti.

Uderzenie na zakład nastąpiło po saudyjskich nalotach na ugrupowanie w trzech jemeńskich gubernatorstwach. Huti oświadczyli, że ataki były wymierzone w lotnisko w Al-Hudajdzie, podczas gdy Arabia Saudyjska wcześniej wezwała mieszkańców miasta do opuszczenia obszaru portu morskiego. Tego samego dnia dron Huti uderzył w najwyższy wieżowiec Rijadu, w wyniku czego co najmniej 11 osób zostało rannych.

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