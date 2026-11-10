Saudyjska koalicja oświadczyła, że jej siły obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły trzy rakiety wystrzelone przez jemeńskich Huti w kierunku Arabii Saudyjskiej. Jak informuje Anadolu Agency, rakietę balistyczną i rakietę manewrującą wystrzelono w kierunku stolicy kraju, Rijadu, a kolejną rakietę balistyczną — w kierunku południa królestwa.

Oświadczenie rzecznika koalicji

O przechwyceniu rakiet poinformował rzecznik koalicji Turki al-Maliki w serwisie społecznościowym X. Według niego systemy obrony powietrznej zniszczyły wszystkie trzy rakiety.

W poniedziałek al-Maliki oświadczył również, że siły koalicji zniszczyły w jemeńskiej stolicy, Sanie, trzy obiekty Huti. Twierdził, że w tych obiektach produkowano komponenty rakiet balistycznych, paliwo stałe oraz systemy elektroniczne.

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Incydent na ropociągu

Tego samego dnia na ropociągu Wschód–Zachód w zachodnim regionie Medyny doszło do niewielkiego pożaru po ataku. Przedstawiciel Ministerstwa Energii Arabii Saudyjskiej poinformował, że w wyniku incydentu nikt nie ucierpiał, a funkcjonowanie rurociągu nie zostało zakłócone. Urzędnik nie sprecyzował, kto przeprowadził atak.

Huti i kierowana przez Arabię Saudyjską koalicja, która wspiera uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu, kontynuują działania zbrojne.

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