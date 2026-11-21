Koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu trzech rakiet balistycznych, które jemeńscy Huti wystrzelili w kierunku Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej. Był to drugi atak na saudyjską stolicę w ciągu kilku dni, podaje „Jerusalem Post”.

Ślad na niebie nad Rijadem

Świadek Reutersa zobaczył nad Rijadem obiekt lecący po niebie krótko przed głośnym dźwiękiem. Według niego na niebie pozostał ślad dymu.

W czwartek atak Hutich uszkodził wieżę Public Investment Fund — siedzibę saudyjskiego funduszu państwowego i najwyższy wieżowiec w Rijadzie.

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Uderzenia po obu stronach granicy

Nowe odpalenie rakiet nastąpiło po nasileniu transgranicznych uderzeń w piątek. Saudyjska koalicja informowała, że zaatakowała port Al-Hudajda nad Morzem Czerwonym, a także prowadziła operacje przeciwko zdolnościom rakietowym i dronowym Hutich w stolicy Jemenu, Sanie.

Huti ze swojej strony grozili uderzeniami w saudyjskie porty nad Morzem Czerwonym i wezwali linie lotnicze do unikania przestrzeni powietrznej Arabii Saudyjskiej. Oświadczyli również, że zaatakowali elektrownię i port na południu kraju.

Arabia Saudyjska od ponad dziesięciu lat wspiera uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu w wojnie przeciwko Hutim. Według publikacji, po zastoju w walkach w 2022 roku konflikt ponownie zaostrzył się w lipcu.

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