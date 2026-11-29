Saudyjska koalicja poinformowała o zniszczeniu 16 celów wojskowych ugrupowania Hutich w Jemenie. Operację, jak przekazała, przeprowadzono w odpowiedzi na próbę ataku na zachodnią Arabię Saudyjską, podaje Anadolu Agency.

Cele w trzech prowincjach

Rzecznik koalicji Turki al-Maliki oświadczył, że uderzenia były wymierzone w obiekty w prowincjach Sana, Saada i Amran. Wśród celów, jak powiedział, znajdowała się kwatera główna w Saadzie, wykorzystywana przez przywódców Hutich. Koalicja oskarżyła tych przywódców o udział w atakach na cywilów i obiekty infrastruktury cywilnej.

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Oświadczenia stron

Wcześniej w niedzielę koalicja poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu trzech pocisków manewrujących Hutich oraz drona w zachodniej Arabii Saudyjskiej. Oświadczyła również, że zniszczyła 24 cele Hutich w Jemenie, w tym pięć obiektów w porcie Ras Isa w prowincji Al-Hudajda.

Hutich ze swojej strony oświadczyli, że przeprowadzili pięć operacji przeciwko celom wojskowym i gospodarczym w Arabii Saudyjskiej, w tym obiektom gazowym i portowi w Dżuddzie. Saudyjska koalicja wspiera siły rządowe Jemenu w walce z Hutimi od marca 2015 roku.

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