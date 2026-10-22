Koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską poinformowała, że przechwyciła i zniszczyła cztery drony nad Prowincją Wschodnią Arabii Saudyjskiej. Jak podała Anadolu Agency, rzecznik koalicji Turki al-Maliki przekazał tę informację rano 22 października.

Oświadczenie koalicji

Al-Maliki opublikował komunikat w serwisie społecznościowym X, nie podając dodatkowych szczegółów dotyczących przechwycenia dronów. Dzień wcześniej koalicja również informowała o przechwyceniu i zniszczeniu siedmiu dronów w różnych incydentach.

Oświadczenie pojawiło się po atakach w Arabii Saudyjskiej w środę. Według krajowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego uderzenie w Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Fahda w Dammamie zabiło jedną osobę i raniło osiem.

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Skutki ataków

Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało, że odłamki przechwyconego drona, który był wymierzony w obiekt Aramco na polu naftowym Szajba, zabiły dwie osoby i raniły kolejne dwie.

Od 2015 roku Arabia Saudyjska stoi na czele koalicji wojskowej, która wspiera uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu w konfrontacji z ugrupowaniem Huti. Huti kontrolują stolicę Jemenu, Sanę, oraz kilka prowincji od 2014 roku.

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