Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej oświadczyła, że zniszczyła 60 wojskowych celów Huti w jemeńskich prowincjach Sana, Al-Hudajda, Amran i Saada. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na oświadczenie koalicji opublikowane w środę rano.

Cele operacji

Rzecznik koalicji Turki al-Maliki oświadczył w serwisie X, że operacja miała na celu osłabienie zdolności Huti do używania rakiet balistycznych i dronów, a także przeciwdziałanie zagrożeniom morskim.

Jak powiedział, wśród zaatakowanych obiektów znalazły się tunele w terenach górzystych, gdzie przechowywano rakiety balistyczne, a także obiekty do montażu i przechowywania dronów.

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Wznowienie działań wojennych

Działania wojenne między siłami rządowymi a Huti wznowiły się w lipcu. Według raportów ONZ doprowadziło to do śmierci i zranienia tysięcy osób oraz przesiedlenia ponad ćwierć miliona ludzi.

Eskalacja zakończyła okres względnego spokoju, który trwał w Jemenie od kwietnia 2022 roku. Wojna w kraju trwa od września 2014 roku, kiedy Huti zajęli stolicę Sanę oraz kilka prowincji. W marcu 2015 roku koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej interweniowała na rzecz międzynarodowo uznanego rządu.

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