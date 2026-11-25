Saudyjska koalicja oświadczyła, że saudyjska obrona powietrzna przechwyciła i zniszczyła cztery drony nad Ras Tannurą we Wschodniej Prowincji Arabii Saudyjskiej.

Odłamki spadły podczas przechwycenia

O operacji poinformował rzecznik koalicji Turki al-Maliki w oświadczeniu opublikowanym w serwisie społecznościowym X. Według niego podczas przechwycenia spadło kilka odłamków. Wstępna ocena nie wykazała poszkodowanych, informuje Anadolu Agency.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Atak w Rijadzie dzień wcześniej

Przechwycenie nastąpiło dzień po ataku drona na wieżę w Dzielnicy Finansowej Króla Abdullaha w Rijadzie. Według saudyjskiej obrony cywilnej rannych zostało wówczas 11 osób.

Al-Maliki obarczył odpowiedzialnością za atak w Rijadzie jemeńskich Huti i zapowiedział zdecydowaną odpowiedź. Od 2015 roku Arabia Saudyjska przewodzi koalicji wojskowej, która wspiera uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu w konfrontacji z Huti. W 2014 roku Huti zajęli stolicę Jemenu, Sanę, oraz inne części kraju.

Czytaj nas na