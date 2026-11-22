W Arabii Saudyjskiej koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu drona wystrzelonego przez Huti w kierunku regionu Rijadu. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Oświadczenie koalicji

Według rzecznika koalicji Turkiego al-Malikiego systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły drona wystrzelonego przez Huti w kierunku regionu Rijadu. Opublikował on to oświadczenie w serwisie społecznościowym X.

W materiale przytoczono oświadczenie koalicji; nie wskazano w nim innych źródeł potwierdzających te informacje. W komunikacie nie ma również informacji o skutkach incydentu.

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Konfrontacja w Jemenie

Do przechwycenia doszło w czasie nasilenia konfrontacji między koalicją a Huti, w tym ataków na saudyjskie lotniska i obiekty energetyczne.

Od 2015 roku Arabia Saudyjska stoi na czele koalicji wojskowej, która wspiera rząd Jemenu w konfrontacji z Huti. Ugrupowanie kontroluje stolicę Jemenu, Sanę, oraz inne części kraju od 2014 roku.

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