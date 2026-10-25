Koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej poinformowała, że rankiem 25 października przechwyciła i zniszczyła drona nad regionem Rijadu, stolicy kraju. Poinformował o tym rzecznik koalicji Turki al-Maliki. Według Anadolu Agency, opublikował on oświadczenie w serwisie społecznościowym X.

Szczegóły przechwycenia

Pochodzenie drona nie zostało sprecyzowane. Koalicja nie podała również informacji o możliwych ofiarach śmiertelnych, poszkodowanych ani szkodach w wyniku incydentu.

Dzień wcześniej koalicja poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu dwóch rakiet balistycznych, które według jej danych jemeńscy Huti wystrzelili w kierunku saudyjskich miast Taif i Janbu.

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Oświadczenia Huti

Huti osobno oświadczyli, że przeprowadzili ataki rakietowe i dronowe na lotniska, obiekty naftowe oraz bazę lotniczą w Arabii Saudyjskiej. Wśród celów wymienili główne lotnisko Rijadu — Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida. Ugrupowanie określiło te ataki jako odpowiedź na saudyjskie naloty na Jemen.

Od 2015 roku Arabia Saudyjska stoi na czele koalicji wojskowej, która wspiera uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu w konfrontacji z Huti. Huti kontrolują stolicę Jemenu, Sanę, oraz inne części kraju od 2014 roku.

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