Siły obrony powietrznej Arabii Saudyjskiej przechwyciły i zniszczyły drona nad Prowincją Wschodnią królestwa wcześnie rano 15 listopada. Poinformowała o tym koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej.

Oświadczenie rzecznika koalicji

Rzecznik koalicji Turki al-Maliki ogłosił przechwycenie drona na platformie X. Jak podaje Anadolu Agency, nie podał on dodatkowych szczegółów dotyczących drona ani okoliczności operacji.

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Wcześniejsze przechwycenia

Dzień wcześniej Turki al-Maliki oświadczył, że saudyjska obrona powietrzna przechwyciła i zniszczyła dwa drony wystrzelone przez jemeńskich Huti. Według jego słów zostały one zniszczone nad Rijadem i południowymi obszarami Arabii Saudyjskiej.

Do przechwyceń doszło w czasie nasilenia działań bojowych między Huti a Arabią Saudyjską. Koalicja informowała o wielokrotnych atakach rakietowych i dronowych na terytorium królestwa. Konflikt w Jemenie trwa od 2014 roku, kiedy Huti zajęli stolicę Sanę i inne prowincje. W 2015 roku koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej interweniowała, aby wesprzeć rząd Jemenu.

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