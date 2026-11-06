Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu drona w rejonie Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej. Rzecznik koalicji generał major Turki al-Maliki przekazał tę informację 6 listopada.

Oświadczenie koalicji

Jak podaje Anadolu Agency, Turki al-Maliki opublikował oświadczenie w tej sprawie w serwisie społecznościowym X. Poinformował w nim o przechwyceniu i zniszczeniu drona w rejonie saudyjskiej stolicy. Źródło nie podaje innych szczegółów incydentu. W szczególności nie wskazano, do kogo należał aparat, skąd został wystrzelony ani czy incydent miał jakiekolwiek konsekwencje.

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Eskalacja wokół Jemenu

Saudyjska koalicja wspiera uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu. Jej komunikat pojawił się w czasie trwającej eskalacji militarnej między koalicją a jemeńskim ugrupowaniem Huti. Według agencji Huti wielokrotnie wystrzeliwali rakiety i drony w kierunku terytorium Arabii Saudyjskiej. W komunikacie koalicji mowa konkretnie o rejonie Rijadu.

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