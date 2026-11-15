Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej oświadczyła, że jej siły obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły dwie rakiety balistyczne, które Huti wystrzelili w kierunku stolicy kraju, Rijadu. Poinformował o tym w niedzielę, 15 listopada, rzecznik koalicji Turki al-Maliki.

Oświadczenie koalicji

Według Anadolu Agency, al-Maliki ogłosił przechwycenie rakiet w serwisie społecznościowym X. Wcześniej koalicja poinformowała również, że jej obrona powietrzna przechwyciła i zniszczyła dwa drony nad Prowincją Wschodnią Arabii Saudyjskiej.

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Rzecznik nie podał dodatkowych szczegółów dotyczących przechwyconych dronów. W sobotę koalicja oświadczyła, że zniszczyła kolejne dwa drony Huti, które, jak twierdziła, były skierowane na Rijad i południowe obszary królestwa.

Przechwycenia nastąpiły w czasie nasilającej się konfrontacji między Huti a Arabią Saudyjską, której towarzyszą ataki rakietowe i dronowe na królestwo. Koalicja interweniowała w konflikcie w Jemenie w 2015 roku, wspierając uznawany na arenie międzynarodowej rząd, po tym jak Huti zajęli stolicę Sanę i inne części kraju.

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