Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o przechwyceniu kilku rakiet wystrzelonych przez jemeńskich Huti w kierunku Rijadu i południowych obszarów Arabii Saudyjskiej. Jak podaje Anadolu Agency, według wstępnej oceny spadające odłamki spowodowały szkody materialne w stolicy królestwa.

Przechwycenie nad Rijadem

Rzecznik koalicji Turki al-Maliki oświadczył, że siły koalicji zareagowały na zagrożenie ze strony rakiety balistycznej skierowanej na Rijad. Jak powiedział, wstępna ocena wskazuje na szkody materialne spowodowane spadającymi odłamkami, a ich zakres jest nadal oceniany.

Koalicja nie podała szczegółów dotyczących możliwych ofiar śmiertelnych lub poszkodowanych ani pełnego zakresu szkód w Rijadzie.

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Uderzenie w wyrzutnię

Wcześniej al-Maliki poinformował o przechwyceniu i zniszczeniu rakiety balistycznej wystrzelonej w kierunku południa Arabii Saudyjskiej. Koalicja poinformowała także o zniszczeniu wyrzutni w północnej jemeńskiej prowincji Saada, która, jak twierdzi, była wykorzystywana do próby ataku na królestwo.

Dzień wcześniej koalicja informowała o przechwyceniu i zniszczeniu dwóch dronów Huti nad Rijadem i południem Arabii Saudyjskiej, a także dwóch rakiet manewrujących lecących w kierunku regionu stołecznego.

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