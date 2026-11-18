W Arabii Saudyjskiej koalicja kierowana przez ten kraj oświadczyła, że przechwyciła i zniszczyła pocisk manewrujący wystrzelony przez jemeńskich Hutich w kierunku rejonu Rijadu. Poinformował o tym w serwisie społecznościowym X rzecznik koalicji Turki al-Maliki.

Oświadczenie koalicji

Al-Maliki przekazał, że koalicja przechwyciła i zniszczyła pocisk manewrujący wystrzelony przez Hutich w kierunku rejonu Rijadu. Nie podał innych szczegółów dotyczących przechwycenia. O oświadczeniu koalicji informuje Anadolu Agency.

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Ataki na terytorium Arabii Saudyjskiej

Według agencji od lipca Huti zintensyfikowali ataki na terytorium Arabii Saudyjskiej. Wykorzystywali do tego pociski balistyczne i manewrujące, a także drony; wśród celów były lotniska, obiekty naftowe i inne miejsca.

Od marca 2015 roku Arabia Saudyjska stoi na czele koalicji wojskowej wspierającej uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu. Huti zajęli stolicę kraju, Sanę, oraz inne prowincje we wrześniu 2014 roku.

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