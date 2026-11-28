Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała, że 28 listopada przechwyciła i zniszczyła trzy rakiety balistyczne, które jemeńscy Huti wystrzelili w kierunku południowych obszarów Arabii Saudyjskiej. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Oświadczenie koalicji

Rzecznik koalicji Turki al-Maliki przekazał w serwisie X, że systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły dwie rakiety balistyczne wystrzelone przez Huti w kierunku południowego regionu Arabii Saudyjskiej. Wcześniej tego samego dnia poinformował o zniszczeniu kolejnej rakiety balistycznej, która również zmierzała na południe kraju.

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Ostrzeżenie obrony cywilnej

Saudyjska obrona cywilna na krótko ogłosiła ostrzeżenie o zagrożeniu w południowo-zachodniej prowincji Dżizan, gubernatorstwie Chamis Muszajt oraz mieście Abha. Później służba poinformowała, że zagrożenie na tych obszarach minęło.

W materiale zaznaczono, że wydarzenia nastąpiły w obliczu nasilenia rakietowych i dronowych ataków Huti na Arabię Saudyjską. Jemen pozostaje w stanie konfliktu od 2014 roku, gdy Huti zajęli stolicę Sanę oraz inne części kraju. Arabia Saudyjska od marca 2015 roku stoi na czele koalicji wojskowej wspierającej uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu. Według agencji nowa eskalacja między siłami rządowymi a Huti rozpoczęła się w lipcu po załamaniu rozejmu osiągniętego w 2022 roku.

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