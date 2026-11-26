Dowodzona przez Arabię Saudyjską koalicja wojskowa oświadczyła, że Huti zaatakowali rafinerię Saudi Aramco w mieście Dżizan w południowo-zachodniej Arabii Saudyjskiej, niedaleko granicy z Jemenem. Zakład może przetwarzać do 400 tys. baryłek ropy naftowej dziennie, informuje Channel NewsAsia.

Oświadczenie koalicji

Według koalicji po ataku jej siły zniszczyły wyrzutnię rakiet balistycznych w jemeńskim mieście portowym Al-Hudajda. Koalicja twierdzi, że to właśnie z tej wyrzutni Huti przeprowadzili uderzenie na zakład w Dżizanie.

Wcześniej koalicja ostrzegła, że dalsze ataki na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną spotkają się ze zdecydowaną odpowiedzią wojskową.

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Poprzednie ataki

Poprzedniego dnia Huti poinformowali o atakach na Ras Tanurę — największą rafinerię Arabii Saudyjskiej i ważny ośrodek eksportu ropy — a także na porty Dżudda i Dżizan nad Morzem Czerwonym. Koalicja podała, że przechwyciła cztery drony nad Ras Tanurą, a siły obrony powietrznej zniszczyły kolejnego drona w pobliżu Islamskiego Portu w Dżuddzie.

Huti kontrolują najgęściej zaludnione obszary Jemenu, w tym stolicę Sanę. W materiale zaznaczono, że po wznowieniu wojny domowej w Jemenie w lipcu wystrzeliwali rakiety i wysyłali drony na saudyjskie lotniska, obiekty naftowe i budynki biurowe.

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