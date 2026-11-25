Kierowana przez Arabię Saudyjską koalicja wspierająca uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu drona wystrzelonego przez jemeńskich Huti w pobliżu Islamskiego Portu w Dżuddzie na zachodzie Arabii Saudyjskiej.

Przechwycenie w pobliżu portu w Dżuddzie

Rzecznik koalicji, generał dywizji Turki al-Maliki, przekazał w serwisie X, że dron przechwycono w rejonie portu. Według niego cywile nie ucierpieli wskutek spadających odłamków po przechwyceniu. O incydencie poinformowała Anadolu Agency.

Uderzenie w port Dżazan

Wcześniej tego samego dnia koalicja poinformowała również, że pocisk wystrzelony przez Huti trafił w port Dżazan w południowo-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Według koalicji uderzenie spowodowało niewielkie szkody, a cywile nie ucierpieli.

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Huti przyznali się do dwóch ataków na porty w Dżuddzie i Dżazanie. Grupa oświadczyła, że działała w odpowiedzi na uderzenia koalicji na port Al-Hudajda w zachodnim Jemenie, ale nie sprecyzowała, jakiej broni użyła.

Do incydentów doszło w czasie nasilenia rakietowych i dronowych ataków Huti na Arabię Saudyjską, w tym na lotniska, obiekty energetyczne oraz inne cywilne i gospodarcze cele. Arabia Saudyjska od marca 2015 roku przewodzi koalicji wojskowej wspierającej uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu.

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