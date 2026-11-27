Następca tronu Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman przekonał tego lata administrację prezydenta USA Donalda Trumpa, aby zaprzestała wywierania presji na Wenezuelę w sprawie jej członkostwa w OPEC. Informuje o tym The Independent, powołując się na dwóch poinformowanych rozmówców. Arabia Saudyjska jest największym producentem ropy w organizacji i jej faktycznym liderem.

Presja na założycieli OPEC

Według dziesięciu źródeł gazety Waszyngton wcześniej wzywał Wenezuelę i Irak — dwa państwa założycielskie OPEC — do rozważenia opuszczenia organizacji. Według nich administracja USA nie pozwoliła także Wenezueli uiścić rocznej składki członkowskiej do OPEC.

Amerykańscy urzędnicy chcieli, aby oba kraje zwiększyły wydobycie ropy i przyciągnęły inwestycje, twierdzą rozmówcy. Część z nich obawiała się, że ograniczenia produkcyjne OPEC mogą utrudnić te plany. Trump wielokrotnie krytykował OPEC, nazywając ją kartelem i monopolem, który sztucznie zawyża ceny ropy.

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Stanowisko Iraku i Departamentu Stanu

Premier Iraku Ali Faleh al-Zaidi poruszył kwestię możliwego wyjścia kraju z OPEC na posiedzeniu rządu po rozmowach z amerykańskimi urzędnikami, podały dwa źródła. Jednocześnie irackie ministerstwo ropy przekonało go, by pozostał w organizacji i zamiast tego zabiegał o zwiększenie kwoty wydobycia.

Departament Stanu USA nie odpowiedział na pytania dotyczące możliwego zablokowania wenezuelskiej składki. Jednocześnie resort potwierdził, że Stany Zjednoczone mają uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie wykorzystania wenezuelskich środków państwowych przechowywanych na rachunku kontrolowanym przez stronę amerykańską. Rzecznik Departamentu Stanu oświadczył, że urzędnicy niższego szczebla mogli rozmawiać z Wenezuelą o jej wyjściu z OPEC, ale nie był to temat negocjacji na wysokim szczeblu.

Składka Wenezueli do OPEC

Roczne składki członków OPEC wynoszą około 2,8 mln euro, czyli 3,08 mln dolarów, dla każdego kraju. Według źródeł w OPEC organizacja nie planuje wykluczenia Wenezueli z powodu nieopłacenia składki. Wenezuela jest obecnie zwolniona z kwot OPEC+ z powodu spadku wydobycia: we wrześniu kraj wydobywał około 1,2 mln baryłek dziennie, według OPEC.

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