Saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman przyjął w Rijadzie dowódcę Centralnego Dowództwa USA, admirała Brada Coopera. Strony omówiły stosunki dwustronne, w tym współpracę wojskową, a także rozwój sytuacji w regionie, informuje Anadolu Agency.

Uczestnicy rozmów

W spotkaniu uczestniczyli również minister obrony Arabii Saudyjskiej książę Chalid bin Salman, doradca królestwa ds. bezpieczeństwa narodowego oraz szef sztabu generalnego. O rozmowach poinformowała Saudyjska Agencja Prasowa SPA.

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Napięcia w regionie

Spotkanie odbyło się w obliczu napięć w relacjach między USA a Iranem. Według agencji rozmowy między dwoma krajami znalazły się w impasie z powodu rozbieżności dotyczących żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

Trwają również działania zbrojne między Arabią Saudyjską a jemeńskim ugrupowaniem Huti. Anadolu Agency zauważa, że ataki rakietowe i dronowe ugrupowania były wymierzone w obiekty energetyczne i inne cele na terytorium królestwa.

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