W Rijadzie w Arabii Saudyjskiej Centrum Pomocy Humanitarnej i Ratunkowej im. Króla Salmana (KSrelief) uruchomiło nowy pakiet projektów humanitarnych i charytatywnych dla Jemenu. W ceremonii uczestniczył przewodniczący Prezydenckiej Rady Przywódczej Jemenu Raszad al-Alimi. Według Asharq Al-Awsat łączna liczba beneficjentów ogłoszonych projektów wynosi 3,435 mln osób.

Żywność, schronienie i woda

Wśród inicjatyw jest dystrybucja 250 tys. pakietów żywnościowych, obejmujących 500 tys. pudełek, a także 25 tys. zestawów tymczasowego schronienia i 17,5 tys. namiotów w ramach szóstego etapu planu awaryjnego zapewnienia schronienia.

Dla osób wewnętrznie przesiedlonych w gubernatorstwie Lahidż przewidziano 2,9 mln litrów wody pitnej w ramach jednego projektu awaryjnego oraz kolejne 5,3 mln litrów w ramach programu zaopatrzenia w wodę, sanitacji i higieny. Do gubernatorstwa Taiz ma zostać dostarczonych 4,7 mln litrów bezpiecznej wody pitnej, a do Adenu — 3,78 mln litrów.

W mieście Taiz planowana jest dystrybucja 5 tys. pakietów żywnościowych i 9 960 puszek mleka modyfikowanego dla niemowląt, a także dostarczenie podstawowych leków i materiałów medycznych. Osobny projekt przewiduje dostawy leków, materiałów medycznych i sprzętu dla Ministerstwa Zdrowia Jemenu.

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Mieszkalnictwo i programy wolontariackie

W gubernatorstwie Hadża ma powstać kompleks mieszkaniowy dla osób przesiedlonych, obejmujący 232 domy zasilane energią słoneczną oraz obiekty użyteczności publicznej. KSrelief ogłosiło również uruchomienie 100 programów wolontariackich w różnych gubernatorstwach Jemenu, które według oczekiwań obejmą 265 tys. osób.

Programy obejmują operacje na otwartym sercu i cewnikowanie, walkę ze ślepotą, implantację ślimakową i rehabilitację słuchu, specjalistyczne operacje, szkolenia oraz zwiększanie ekonomicznych możliwości ludności.

Szef KSrelief Abdullah bin Abdulaziz al-Rabeeah oświadczył, że centrum zrealizowało w Jemenie 1 238 projektów o łącznej wartości ponad 4,8 mld dolarów. Oskarżył również ugrupowanie Huti o utrudnianie dostępu humanitarnego, zatrzymywanie pracowników organizacji humanitarnych, w tym personelu ONZ, oraz ataki na pomoc humanitarną.

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