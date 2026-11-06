Sejm Polski zatwierdził przedłużenie tymczasowego ograniczenia prawa do składania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Białorusią. Ograniczenie będzie obowiązywać od 17 listopada przez kolejne 60 dni, informuje RMF24.

Za wnioskiem rządu o wyrażenie zgody na przedłużenie ograniczenia głosowało 425 posłów na Sejm. Przeciw opowiedziało się 17 parlamentarzystów, a jeden wstrzymał się od głosu. Początkowy przepis dotyczący tymczasowego ograniczenia składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy z Białorusią wszedł w życie 27 marca 2025 roku. Obowiązuje przez 60 dni i może być przedłużany za zgodą Sejmu na wniosek Rady Ministrów; wcześniej mechanizm ten przedłużano już dziewięć razy.

Argumenty rządu

W uzasadnieniu do wniosku złożonego w Sejmie 29 października rząd oświadczył, że przyczyny wprowadzenia ograniczenia nie zniknęły. Dokument mówi o trwającej instrumentalizacji migracji, która, według oceny rządu, stanowi poważne i realne zagrożenie, w tym dla bezpieczeństwa państwa.

Autorzy wniosku twierdzą, że cudzoziemcy atakowali polskie patrole, rzucając kamieniami, butelkami, tlącymi się gałęziami, cegłami oraz kijami z przymocowanymi nożami i gwoździami. Rząd oświadczył również, że białoruskie służby państwowe były zaangażowane w ataki na polskich żołnierzy, policję i funkcjonariuszy Straży Granicznej, m.in. celowały z broni palnej, rzucały kamieniami, oślepiały laserami i światłem stroboskopowym. We wniosku wspomniano także o próbach, pod nadzorem białoruskich służb, przygotowania i wykorzystania tuneli pod zaporą graniczną do przerzucania grup cudzoziemców do Polski.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyjątki od ograniczenia

Według stanu na 15 października 2026 roku, od czasu wprowadzenia mechanizmu nie przyjęto wniosków od 496 cudzoziemców. Jednocześnie przyjęto wnioski od 201 osób z grup szczególnie wrażliwych.

Ograniczenie nie dotyczy małoletnich bez opieki, kobiet w ciąży oraz osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia mogą wymagać szczególnego traktowania. Straż Graniczna może również przyjąć wniosek, jeśli uzna, że danej osobie grozi realne ryzyko doznania poważnej krzywdy w państwie, z którego przybyła bezpośrednio do Polski.

Przeciw takim ograniczeniom występują organizacje społeczne pomagające uchodźcom. Ich zdaniem przepisy te są sprzeczne z Konstytucją Polski i zobowiązaniami międzynarodowymi, w tym z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców z 1951 roku.

Czytaj nas na