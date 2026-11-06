Sejm Polski uchwalił ustawę o Karcie Rodziny Mundurowej, która przewiduje system ulg dla żołnierzy, funkcjonariuszy formacji podległych ministerstwom obrony i spraw wewnętrznych, a także członków ich rodzin. Za dokumentem głosowało 431 posłów, dziewięciu było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Poinformowało o tym RMF24.

Przed głosowaniem posłowie poparli 13 doprecyzowujących i porządkujących poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu przez posłów Koalicji Obywatelskiej. Projekt ustawy został wspólnie przygotowany przez kluby parlamentarne Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy. Dokument musi teraz rozpatrzyć Senat Polski.

Jakie ulgi przewiduje karta

Karta ma objąć żołnierzy zawodowych, żołnierzy Obrony Terytorialnej, rezerwistów, emerytów wojskowych i rencistów, a także funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. Ulgi przewidziano także dla weteranów, weteranów poszkodowanych, członków ich rodzin oraz rodzin poległych lub zaginionych żołnierzy i funkcjonariuszy.

Posiadacze karty i członkowie ich rodzin będą mogli korzystać ze świadczeń medycznych poza ogólną kolejnością w wojskowych i resortowych placówkach medycznych. Dzieci beneficjentów będą miały pierwszeństwo przy przyjęciu do przedszkoli w przypadku zmiany miejsca zamieszkania.

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Ustawa przewiduje również 37-procentową zniżkę na jednorazowe bilety kolejowe oraz 49-procentową zniżkę na długoterminowe dokumenty przejazdowe. Ulga na wyrobienie paszportu wyniesie 50% dla dorosłych i 75% dla dzieci. Osobno dokument przewiduje ustanowienie 15 maja Dniem Rodziny Mundurowej.

Ograniczenia dla strażaków ochotników

Podczas rozpatrywania projektu część praw rozszerzono na strażaków ochotników uczestniczących w akcjach ratowniczych, a także na ich małżonków i dzieci. Jednocześnie nie będą oni mieli prawa do 49-procentowej zniżki na długoterminowe bilety kolejowe ani do dostępu poza kolejnością do świadczeń medycznych w placówkach podległych ministerstwom spraw wewnętrznych i obrony.

Portal pożarniczy Remiza.pl skrytykował tę decyzję. Serwis stwierdził, że ochotnikom pozostawiono głównie ulgi wymagające najmniejszych wydatków budżetowych albo niewymagające ich wcale: zniżkę na jednorazowe bilety, ulgi paszportowe i zniżki w wybranych sklepach.

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