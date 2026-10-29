Sekretarz ds. mieszkalnictwa Hongkongu Winnie Ho podała się do dymisji po pożarze w dzielnicy Tai Po, w którym w listopadzie 2025 roku zginęło 168 osób. 29 października ogłosił to szef administracji Hongkongu John Lee, poinformowała Channel NewsAsia.

Oświadczenie Johna Lee

Lee przeprosił za śmiertelny pożar i obiecał szeroko zakrojone reformy w branży budowlanej oraz systemie regulacyjnym. Winnie Ho została pierwszą urzędniczką, która podała się do dymisji w związku z tą tragedią.

Szef administracji oświadczył również, że cztery organy państwowe ponoszą częściową odpowiedzialność za to zdarzenie. Według portalu rząd Hongkongu musi zdecydować, czy pociągnąć do odpowiedzialności poszczególne osoby i urzędników, a także określić środki dyscyplinarne i plan reform.

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Pożar w kompleksie mieszkalnym

Ogień objął siedem 31-piętrowych budynków kompleksu mieszkalnego Wang Fuk Court w północnej dzielnicy Tai Po, gdzie trwały prace remontowe. Pożar był najtragiczniejszym w Hongkongu od 1948 roku. Tysiące mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia domów, które nie nadawały się do zamieszkania.

Lee wystąpił krótko przed oczekiwaną publikacją obszernego raportu komisji, której przewodniczy sędzia. Oczekuje się, że dokument będzie zawierał opis niedociągnięć w regulacjach i nadzorze w systemie remontów budynków w Hongkongu.

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