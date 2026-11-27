Szkocki Celtic 26 listopada pokonał portugalskie Torreense 2:1 w meczu Ligi Europy na stadionie Campo Manuel Marques w Portugalii. Decydującą bramkę w 84. minucie zdobył kolumbijski napastnik Camilo Duran, który pojawił się na boisku po zmianie. Jak informuje Sky Sports News, głową wykończył dośrodkowanie Jamesa Forresta, który również wszedł na murawę z ławki rezerwowych.

Wymiana goli przed przerwą

Goście objęli prowadzenie już w dziewiątej minucie. Obrońca Torreense Javi Vasquez próbował przerwać dośrodkowanie Joty, ale skierował piłkę do własnej bramki.

Gospodarze wyrównali 10 minut później. Alex Alfaro trafił w poprzeczkę strzałem z 22 jardów, czyli około 20 metrów, po czym zawodnicy Celticu nie zdołali wybić piłki. Dani Jean wykorzystał okazję i zdobył bramkę strzałem z woleja.

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Decydujący gol Durana

W drugiej połowie Celtic dłużej utrzymywał się przy piłce, jednak przez długi czas nie stwarzał groźnych sytuacji. W 84. minucie Forrest dośrodkował na dalszy słupek, gdzie Duran głową skierował piłkę do siatki.

Gol był 15. trafieniem Durana w sezonie. Zwycięstwo dało Celticowi sześć punktów w Lidze Europy i awansowało zespół na 25. miejsce w tabeli turnieju. W poprzednim meczu z Besiktasem napastnik również wszedł z ławki rezerwowych i zdobył dwie bramki, co pomogło szkockiej drużynie odnieść zwycięstwo po odrobieniu strat.

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