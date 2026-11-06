„Celtic” pokonał „Besiktas” 3:2 w meczu Ligi Europy na Celtic Park. Wprowadzony z ławki Camilo Duran zdobył dwie bramki, a szkocki zespół odniósł pierwsze zwycięstwo w obecnej edycji turnieju, informuje Sky Sports.

Goście otworzyli wynik po rzucie karnym

„Besiktas” objął prowadzenie po rzucie karnym podyktowanym za faul Jordana Lotomby na Erneście Poku. Bramkarz Sam Johnstone obronił strzał Juniora Olaitana z jedenastu metrów, jednak zawodnik gości jako pierwszy dopadł do dobitki i posłał piłkę do siatki.

Po straconej bramce trener Celticu Martin O’Neill wpuścił na boisko Calluma Osmana, Camilo Durana i Colby’ego Donovana. Osmand wyrównał przy pierwszym kontakcie z piłką, a następnie podał do Durana, który minął bramkarza i wyprowadził gospodarzy na prowadzenie.

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Duran odpowiedział na strzał Kökçü z dystansu

Pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry Orkun Kökçü, który pojawił się na boisku z ławki rezerwowych Besiktasu, wyrównał po strzale z około 25 jardów. Jednak już dwie minuty później Duran otrzymał piłkę od Kierana Tierneya i zdobył trzecią bramkę dla Celticu, ponownie wyprowadzając swoją drużynę na prowadzenie.

Po zwycięstwie Celtic pozostaje wśród 12 najniżej sklasyfikowanych drużyn w tabeli Ligi Europy. Zespół ma jeszcze do rozegrania cztery mecze przed zakończeniem fazy ligowej turnieju.

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