Festiwal Glastonbury ogłosił, że headlinerami programu na 2027 rok będą Sam Fender, Harry Styles i Billie Eilish. Cher ma również wystąpić w niedzielnym slocie legend.

Główne nazwiska programu

18 listopada 2026 roku poinformowało o tym NME. Magazyn zaznacza, że nazwiska trzech headlinerów od dawna pojawiały się w plotkach. Z kolei udział Cher w slocie legend był zaskoczeniem.

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Inni ogłoszeni wykonawcy

W opublikowanej części line-upu znaleźli się również Massive Attack, Sombr, Little Simz, The xx, Lily Allen, Ezra Collective, Kraftwerk, Angine De Poitrine, Robyn, Chvrches, Primal Scream, FKA Twigs, Mike D i Jamie T.

Ogłoszenie dotyczy zarówno trzech głównych wykonawców, jak i artystów zapowiedzianych w innych częściach programu. NME przedstawia listę jako skład festiwalu na ten moment, a nie jako ostateczny program.

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