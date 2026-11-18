Sam Fender, Harry Styles i Billie Eilish będą headlinerami Glastonbury 2027 — NME
Festiwal Glastonbury ogłosił, że headlinerami programu na 2027 rok będą Sam Fender, Harry Styles i Billie Eilish. Cher ma również wystąpić w niedzielnym slocie legend.
Główne nazwiska programu
18 listopada 2026 roku poinformowało o tym NME. Magazyn zaznacza, że nazwiska trzech headlinerów od dawna pojawiały się w plotkach. Z kolei udział Cher w slocie legend był zaskoczeniem.
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Inni ogłoszeni wykonawcy
W opublikowanej części line-upu znaleźli się również Massive Attack, Sombr, Little Simz, The xx, Lily Allen, Ezra Collective, Kraftwerk, Angine De Poitrine, Robyn, Chvrches, Primal Scream, FKA Twigs, Mike D i Jamie T.
Ogłoszenie dotyczy zarówno trzech głównych wykonawców, jak i artystów zapowiedzianych w innych częściach programu. NME przedstawia listę jako skład festiwalu na ten moment, a nie jako ostateczny program.